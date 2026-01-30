Bloco das Montadas promove aulão gratuito de coreografias para o carnaval

O dançarino Max Dourado será responsável pela dinâmica - (crédito: Bloco das Montadas)

Para quem quiser chegar aos bloquinhos com as coreografias já ensaiadas, o Bloco das Montadas promove um aulão de dança pré-carnaval, com as músicas que devem ser os hits da folia. A dinâmica é gratuita e ocorre neste domingo (1º) na Birosca do Conic, no Sds bloco E loja 3, SHCS.

De acordo com Max Dourado, professor que irá comandar o aulão, “Gostosin”, de Anitta, “Vampirinha”, de Ivete Sangalo, “Só pra Tu”, de Anitta e Viviane Batidão, “Jet sky”, com Pedro Sampaio e Melody, e a música “Freak Le Boom Boom”, da cantora Gretchen, devem ser as mais tocadas no carnaval deste ano, que deve contar com grande variedade de estilos musicais que vai do axé, funk, pop, tecnobrega, pagodão baiano até músicas que marcaram época.

“Não precisa se preocupar com a dificuldade das coreografias. Estamos programando uma sequência de hits para todo mundo se divertir”, afirma o professor.

O Bloco das Montadas, eleito o melhor bloco de rua por voto popular no CB.Folia, do Correio Braziliense, teve público recorde no carnaval de 2025, com 100 mil pessoas. Seguindo a tradição, o Montadas sairá no domingo de carnaval, em 15 de fevereiro, e vai ocupar a área externa do Museu Nacional da República, com início a partir das 13h.