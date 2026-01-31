Foragido por homicídio é preso pela PMDF em São Sebastião

Três homens foram presos em flagrante ao tentar facilitar a entrada de celulares em presídio - (crédito: Caio Gomez/CB/D.A Press. )

As equipes do Grupo Tático Ambiental (GTA) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prenderam um homem foragido por homicídio nesta sexta-feira (30/1), em São Sebastião. O detido deve cumprir uma pena superior a 20 anos em regime fechado, conforme determinava o mandado de prisão em aberto contra ele.

Durante a abordagem, o homem apresentou identidade falsa aos policiais, se apresentando com nome diferente do seu. Porém, após procedimentos de verificação, a equipe conseguiu identificar o suspeito.

De acordo com os registros, ele possui extensa ficha criminal, com passagens por homicídio, porte ilegal de arma de fogo, receptação e outros crimes. O foragido foi preso e encaminhado à 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião).

