Tentativa de feminicídio deixa duas pessoas feridas no Recanto das Emas

Mulher foi atingida no tórax por arma branca; agressor também ficou ferido e ambos foram levados ao hospital

Crime ocorreu em Samambaia, em 16 de março de 2025 - (crédito: Caio Gomez/CB/d.a Press)
Crime ocorreu em Samambaia, em 16 de março de 2025 - (crédito: Caio Gomez/CB/d.a Press)

Uma tentativa de feminicídio foi registrada neste sábado (31/1), em frente à Escola 801, no Recanto das Emas. Uma mulher foi atingida por golpe de arma branca na região do tórax durante uma briga. O suspeito da agressão também sofreu ferimentos no braço.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência às 12h54. Após o atendimento médico, as duas pessoas foram transportadas para uma unidade hospitalar da região. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos envolvidos.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada e compareceu ao local para registrar a ocorrência e adotar as providências cabíveis. Não há imagens do ocorrido.

DC
DC

Davi Cruz*

Estagiário

Davi Cruz*

Estagiário

postado em 31/01/2026 15:20

Por Davi Cruz*
postado em 31/01/2026 15:20
