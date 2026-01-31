Tentativa de feminicídio deixa duas pessoas feridas no Recanto das Emas

Crime ocorreu em Samambaia, em 16 de março de 2025 - (crédito: Caio Gomez/CB/d.a Press)

Uma tentativa de feminicídio foi registrada neste sábado (31/1), em frente à Escola 801, no Recanto das Emas. Uma mulher foi atingida por golpe de arma branca na região do tórax durante uma briga. O suspeito da agressão também sofreu ferimentos no braço.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência às 12h54. Após o atendimento médico, as duas pessoas foram transportadas para uma unidade hospitalar da região. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos envolvidos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada e compareceu ao local para registrar a ocorrência e adotar as providências cabíveis. Não há imagens do ocorrido.