Homem ataca seguranças de casa noturna com mordidas em orelha e dedos

Vítimas foram socorridas pelos bombeiros e encaminhadas ao Hospital de Base, enquanto o suspeito foi conduzido à 1ª DP

Confusão ocorreu em casa noturna do Núcleo Bandeirante - (crédito: Maurenilson Freire)

Um homem, ainda não identificado, foi preso após agredir dois seguranças em uma casa noturna localizada no Setor de Indústrias Bernardo Sayão (SIBS), no Núcleo Bandeirante. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), funcionários do local relataram que o indivíduo teria iniciado a briga após ter sido convidado a se retirar por estar supostamente discutindo com a companheira. As lesões — corte na orelha de um e ferimentos no dedo de outro — teriam sido provocadas por mordidas do agressor. 

A ocorrência se deu durante patrulhamento ostensivo, quando a equipe policial foi acionada por seguranças do estabelecimento, responsáveis por fornecer as características do suposto autor das agressões, encontrado nos arredores do local. O caso ocorreu na noite desse domingo (1º/2), por volta das 22h50. 

Na casa noturna, constatou-se que os dois seguranças apresentavam lesões aparentes. Eles foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF) e encaminhados ao Hospital de Base. O autor foi detido e conduzido à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), onde foi apresentado à autoridade policial para as providências legais.

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 02/02/2026 14:59
