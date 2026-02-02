Homem ataca seguranças de casa noturna com mordidas em orelha e dedos

Um homem, ainda não identificado, foi preso após agredir dois seguranças em uma casa noturna localizada no Setor de Indústrias Bernardo Sayão (SIBS), no Núcleo Bandeirante. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), funcionários do local relataram que o indivíduo teria iniciado a briga após ter sido convidado a se retirar por estar supostamente discutindo com a companheira. As lesões — corte na orelha de um e ferimentos no dedo de outro — teriam sido provocadas por mordidas do agressor.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A ocorrência se deu durante patrulhamento ostensivo, quando a equipe policial foi acionada por seguranças do estabelecimento, responsáveis por fornecer as características do suposto autor das agressões, encontrado nos arredores do local. O caso ocorreu na noite desse domingo (1º/2), por volta das 22h50.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Na casa noturna, constatou-se que os dois seguranças apresentavam lesões aparentes. Eles foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF) e encaminhados ao Hospital de Base. O autor foi detido e conduzido à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), onde foi apresentado à autoridade policial para as providências legais.