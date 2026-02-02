InícioCidades DF
Vídeo: PM joga spray em homem que filmava abordagem; corporação fala em desordem

Homem relata truculência ao filmar ação na 715 Norte. PMDF afirma ter utilizado agente químico de forma técnica para dispersar aglomeração não autorizada e conter hostilidades

Confusão ocorreu na madrugada de domingo (1º/2), na 715 Norte - (crédito: Material cedido ao Correio)
Uma ação da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) para dispersar um bloco de carnaval terminou em confusão, na madrugada de domingo (1º/2), na 715 Norte. Um homem, que preferiu não se identificar, relatou ter sido atingido por spray de pimenta no rosto enquanto filmava a abordagem dos policiais a um casal. Segundo ele, a ação foi desproporcional e "truculenta".

"Eu vi que a abordagem estava esquisita e comecei a filmar. Eles já chegaram 'tocando o terror' para dispersar o povo", afirmou o rapaz, relatando ter ficado momentaneamente cego após o uso do agente químico. Ele contou, ainda, que recebeu ajuda de um desconhecido para conseguir deixar o local. Veja o vídeo: 

A PMDF informou que a intervenção foi necessária para garantir o sossego e a mobilidade dos moradores das quadras 416 e 715 Norte, após denúncias de desordem, vandalismo e obstrução de vias públicas causadas pelo bloco não autorizado.

Ainda segundo a corporação, a chegada das equipes ocorreu por volta da 1h30 e, embora os ambulantes tenham colaborado com o encerramento das atividades, "houve registro de hostilidade por parte de indivíduos isolados durante a dispersão", disse a PM em nota. "O uso do agente químico, nesse caso, foi uma medida técnica, pontual e controlada, adotada para evitar confrontos de maiores proporções e garantir a segurança dos presentes", frisou o comunicado. 

"A ação foi finalizada com o restabelecimento da paz na região, sem registro de feridos ou novas alterações. A PMDF reforça que apoia as manifestações culturais, desde que devidamente autorizadas e respeitando o direito ao sossego de toda a comunidade", ressaltou a corporação. 

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 02/02/2026 16:22
