Mulher é condenada a pagar R$ 3 mil à chefe após divulgar mensagens privadas

Uma servidora pública foi condenada a pagar indenização de R$ 3 mil à sua chefe, após acessar conversas privadas da colega e divulgá-las para grupos. Segundo a sentença judicial do 3º Juizado Especial Cível de Taguatinga, a acusada tirou prints e repassou mensagens do computador institucional da vítima, que havia deixado o WhatsApp Web aberto na máquina.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Leia também: Crônica da Cidade: Somos sobreviventes do ódio
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Após o ato ilícito civil, as mensagens repercutiram em grupos de servidores e nos status do WhatsApp, acompanhadas de comentários ofensivos à honra da vítima, repercutindo de forma negativa no ambiente de trabalho. A ré compareceu a audiência de conciliação, mas não apresentou defesa dentro do prazo estabelecido.
Leia também: Nota legal: prêmios somam R$ 3,5 milhões no primeiro sorteio de 2026
O magistrado entendeu que a ação causou dano moral à colega de trabalho, uma vez que houve agressão à honra, intimidade e reputação dela no exercício de sua função. A requerida foi sentenciada ao pagamento de indenização de R$ 3 mil e foi proibida de divulgar novas mensagens, conversas privadas ou quaisquer dados pessoais da autora do processo, com risco de multa de até R$ 10 mil.
Saiba Mais
- Cidades DF Nota legal: prêmios somam R$ 3,5 milhões no primeiro sorteio de 2026
- Cidades DF Bloco CarnaFlow, do Jovem de Expressão em Ceilândia, é atração do DF Folia
- Cidades DF Mosaicos Poéticos voltam à W3 Sul com carnaval cultural neste domingo (8/2)
- Cidades DF Professor de futebol é preso por estupro de vulnerável em Águas Lindas (GO)
- Cidades DF Começam as inscrições para cursos de gastronomia on-line e gratuitos