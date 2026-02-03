Comércio está otimista com a venda de fantasias e adereços para o Carnaval

Loja no Sudoeste espera aumento de 20% nas vendas deste ano em relação a 2025 - (crédito: Fotos: Bruna Gaston CB/DA Press)

Por Manuela Sá

Aproxima-se a semana de carnaval que, além de trazer alegria com festas e músicas, leva o otimismo para o comércio brasiliense. De acordo com levantamento feito pelo Sindicato do Comércio Varejista do Distrito Federal (Sindivarejista-DF), em relação ao ano passado, é esperado um aumento de 3,9% nas vendas de produtos para o carnaval, como fantasias e adereços.

Sebastião Abritta, presidente do Sindivarejista, explica que o feriado caiu em uma data favorável para o comércio. Por ser mais perto do começo do ano e coincidir com o início das aulas escolares, a tendência é de que mais pessoas fiquem na cidade. O aumento do turismo em Brasília é outro fator que explica a expectativa de bons resultados. "Toda essa movimentação é vista como positiva para o comércio", avalia.

O otimismo chegou ao Mercado Norte, em Taguatinga, onde as vitrines recebem os enfeites típicos da data: máscaras, brilhos, tutus e plumas. A equipe da loja Jana Festas, que está no espaço há seis meses, se prepara para o primeiro carnaval. Adriana Nascimento, 42 anos, caixa da loja diz que, com base no movimento dos últimos dias, a expectativa é de alta nas vendas. "Desde 20 de janeiro, tenho notado o aumento na quantidade de clientes. O movimento aumentou cerca de 70% em relação ao resto do ano. O fluxo de pessoas desse período só perde para o de Halloween", afirma.

Para receber aqueles que procuram adornos para aproveitar a festa, Adriana conta que a loja encomendou diversos acessórios carnavalescos. "Compramos adereços, brincos e colares. Todos os enfeites, sabendo que tudo o que o carnaval requer são muitas cores", diz.

Com uma lista de todas as fantasias que deseja usar e de acessórios necessários, a psicóloga Maria Luiza, 32, foi procurar o que falta no mercado. Ela pretende usar fantasias de melancia, de Havaianas e de arco-íris. À procura de meias calças, brincos e uma luva verde, ela conta que está com dificuldades para encontrar.

Maria Luiza diz que gosta de comprar presencialmente, porque não correr o risco de atrasarem na entrega dos produtos, como costuma acontecer com os pedidos on-line, e poder comparar qualidade e preços. "Aqui é onde encontro a maior variedade de produtos e, talvez, os menores preço. Gostaria de valores mais em conta, mas eles estão bons", brinca.

Comerciantes da Casa & Festa, em Taguatinga, também têm boas expectativas. A gerente da unidade, Simone Fernandes, 41, deseja um aumento de, em média, 20% nas vendas em relação a 2025. "Todo ano precisa ser melhor que o anterior. Até o momento, conseguimos alcançar as metas", compara. Com uma equipe de 14 funcionários, a loja se programa desde novembro para atender às demandas dos clientes e deve contratar até quatro funcionários para a folia deste ano.

Gerente de loja em Taguatinga, Simone Fernandes quer alcançar as metas (foto: Bruna Gaston CB/DA Press)

Proprietária da Bem Lindinha Fantasias, no Sudoeste, Iolanda dos Santos, 63, espera um aumento de cerca de 20% em relação ao ano anterior. No entanto, ela diz que é preciso se esforçar para conseguir faturar mais a cada ano. "Sempre tenho uma meta que consigo alcançar. Em 2025, o objetivo era faturar 20% a mais em relação a 2024, conseguimos 25%. Mas trabalho bastante nesse período. Só saio da loja uma ou duas da manhã", revela.

Alane Porto, 23, é cliente da loja há quatro anos. Sempre que possível, antes do carnaval, gosta de comprar as fantasias. "Prefiro ir a lojas onde consigo encontrar muita diversidade e tudo o que preciso. Aqui, as vendedoras sempre me ajudam na hora de escolher", elogia.

Na Asa Norte, a loja Parabéns Enfeites e Artigos para Festas aguarda o aumento na quantidade de clientes. Segundo Agnes Loane, 20, caixa do local, o espaço espera grande saída de balões, máscaras e fantasias antes e durante a semana do feriado. "Esperávamos que janeiro seria realmente mais parado, mas, em fevereiro, era para o movimento aumentar, o que ainda não aconteceu", considera. No entanto, a demora para o crescimento não desanimou a equipe que, assim como em outros comércios da cidade, esperam os clientes com muitas novidades.

*Estagiária sob supervisão de Márcia Machado