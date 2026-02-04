Bueiro transborda e alaga corredores do HRT após fortes chuvas; veja

Bueiro transborda e alaga corredores do HRT após fortes chuvas - (crédito: Cedido ao Correio)

Os corredores do Hospital Regional de Taguatinga (HRT) ficaram alagados na tarde de terça-feira (3/2) após a forte chuva que atingiu o Distrito Federal. Vídeos gravados por pessoas que estavam no local mostram água invadindo a unidade de saúde e se espalhando por corredores internos, inclusive descendo por uma escada, depois que um bueiro transbordou dentro do hospital.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As imagens que circulam nas redes sociais mostram a água descendo por uma escada, dificultando a circulação de funcionários, pacientes e acompanhantes. Em um dos registros, é possível ver o fluxo intenso de água saindo de um bueiro localizado no interior da unidade.

Segundo dados do Sistema de Monitoramento de Chuvas Urbanas Intensas (SIMCURB), da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa), o volume de chuva registrado em Taguatinga foi de 31,40 milímetros apenas nesta terça-feira. A média geral do DF foi de 28 milímetros no mesmo período.

A reportagem procurou a Secretaria de Saúde do Distrito Federal para obter esclarecimentos sobre as causas do alagamento e possíveis impactos na rotina do hospital, mas ainda não houve retorno. O espaço permanece aberto para manifestações.