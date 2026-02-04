TCDF adota inteligência artificial para acelerar análises de processos e auditorias

O investimento tem potencial para reduzir o tempo de trabalho das equipes técnicas, segundo a Secretaria de Tecnologia da Informação (TSI) da Corte - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Geovanna Costa*

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Nesta quinta-feira (5/2), às 15h, o Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) apresentará novas soluções de inteligência artificial voltadas à modernização e à aceleração da análise de processos, dados e auditorias realizadas pela Corte. O investimento tem potencial para reduzir o tempo de trabalho das equipes técnicas, segundo a Secretaria de Tecnologia da Informação (TSI) da Corte.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Entre as ferramentas anunciadas estão licenças do Google Agentspace, agora integrado ao Gemini Enterprise, e do Microsoft Copilot. As novas tecnologias permitem análises avançadas e cruzamento de grande volumes de dados, reduzindo o tempo necessário para a execução dessas tarefas, que antes levavam semanas ou até meses para serem concluídas e agora poderão ser realizadas em poucos dias ou até horas, segundo o tribunal.

Leia também: GDF inicia a instalação de câmeras nas passarelas subterrâneas



Serão disponibilizadas quase 500 licenças às equipes de todo o TCDF, distribuídas conforme a necessidade das atividades. De acordo com a STI, os servidores contemplados receberão treinamento específico para para utilização das soluções, garantindo o uso adequado, responsável e estratégico das tecnologias.

Os auditores de controle externo poderão usar, principalmente, o Agentspace como apoio em atividades que envolvam grande volume de dados, como fiscalizações, auditorias e licitações. A tecnologia agiliza as tarefas, aumenta a precisão das análises e potencializa a capacidade de fiscalização.

O Copilot, integrado à Microsoft 365, atuará como uma assistente inteligente em apoio à produção e à revisão de documentos, organização de informação e automação de tarefas rotineiras, como o gerenciamento de e-mails e agendas. Com isso, os servidores poderão dedicar mais tempo às análises técnicas e estratégicas.

Leia também: Novo pedido de impeachment de Ibaneis é protocolado na CLDF nesta quarta (4)



Entre os recursos disponíveis está o NotebookLM, ferramenta que analisa documentos indicados pelo usuário e gera resumos e conexões com base exclusivamente nas fontes fornecidas, sem criação ou interferência de informações externas. A funcionalidade auxiliará análises e contribuirá para a segurança da informação do âmbito do Tribunal.

Para o presidente da Corte, conselheiro Manuel de Andrade, o uso das novas tecnologias é mais um passo no avanço do processo de modernização do TCDF. De acordo com o tribunal, o impacto será diretamente na produtividade, na melhoria da qualidade das análises e no fortalecimento da segurança da informação.

*Estagiária sob a supervisão de Eduardo Pinho