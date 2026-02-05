Áreas de Samambaia ficarão sem o fornecimento de água nesta quinta (5/2)

A Caesb conta com 28 mil usuários do serviço gratuito - (crédito: Pedro Ventura/Agencia Brasilia)

Endereços de Samambaia terão o fornecimento de água interrompido nesta quinta-feira (5/2), das 7h30 às 20h. A interrupção será realizada pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), que fará uma manutenção no sistema de abastecimento da cidade.

As áreas atingidas pela manutenção no sistema são as quadras QN 208 – Conjuntos B, D e G; QN 210 – Conjuntos A, C e E; QN 212 – Conjuntos A, B, C, D, E, F e G; QN, QR e QS – 402, 404 e 406; QN 414 – Conjuntos A e B; QR e QS – 408, 410, 412 e 414; QI 416 – todo o Conjunto 01 e os Conjuntos A, B, C, D, E, F, G, H, I e J; Todo o Setor de Mansões Taguatinga (SMT).

A Caesb informou que os imóveis residenciais, comerciais e industriais que possuem uma caixa d’água abastecida não serão afetados durante a execução dos serviços.

A normalização do fornecimento de água ocorrerá de forma gradativa, após a conclusão dos trabalhos de manutenção. A Caesb reforça que todo cliente deve ter a caixa d’água com capacidade correspondente ao consumo médio diário.

