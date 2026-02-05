Temporais derrubam árvores em três regiões do DF

As chuvas que atingiram o Distrito Federal na tarde desta quinta-feira (5/2) provocaram a queda de árvores em pelo menos três regiões administrativas, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Ao todo, foram registradas quatro ocorrências relacionadas aos ventos e ao solo encharcado.

Segundo o CBMDF, os atendimentos aconteceram em Sobradinho, na região da Rajadinha — próxima ao Paranoá — e no Jardim Botânico. Em uma das ocorrências, uma árvore caiu em via pública, comprometendo a circulação de veículos. Em outro ponto, o tronco atingiu o portão de uma residência.

O caso mais grave foi na Estância Portal da Serra, no Jardim Botânico, onde a queda de uma árvore atingiu parte de uma casa. Apesar do impacto, não houve feridos. As ocorrências resultaram apenas em danos materiais.

Para liberar as áreas afetadas e garantir a segurança dos moradores, os bombeiros utilizaram motosserras para o corte e a retirada de troncos e galhos. Após os trabalhos, os locais foram deixados em condições seguras.

O Corpo de Bombeiros orienta a população a redobrar a atenção durante os períodos de chuva intensa, especialmente em áreas arborizadas, e a acionar o socorro imediatamente em casos de risco.



