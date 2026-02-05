InícioCidades DF
investigação

Golpistas usam nome de Pedro Turra para tentar extorquir mãe do ex-piloto preso

Defesa alerta para mensagens falsas enviadas após prisão do ex-piloto pela agressão a um adolescente de 16 anos

Pedro Arthur Turra Basso pagou mais de R$ 24 mil de fiança para ser liberado - (crédito: Reprodução)
Pedro Arthur Turra Basso pagou mais de R$ 24 mil de fiança para ser liberado - (crédito: Reprodução)

Segundo advogados de Pedro Arthur Turra Basso, preso pela agressão a um adolescente de 16 anos em 23 de janeiro, em Vicente Pires, a mãe do ex-piloto tem recebido tentativas de golpe por meio de mensagens enviadas por pessoas que se passam por ele.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Em uma das abordagens, o golpista afirma: “Mãe, sou eu, Pedro”, diz que “o tempo é curto” e pede ajuda para comprar um celular. Na mensagem, menciona ainda que teria encontrado um aparelho à venda pelo valor de R$ 8.500.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Golpistas usam nome de Pedro Turra para tentar enganar mãe do ex-piloto
Golpistas usam nome de Pedro Turra para tentar enganar mãe do ex-piloto (foto: Material cedido ao correio )

A defesa orienta a familiar a desconsiderar qualquer pedido feito por mensagens.

Solicitação ao STJ

A defesa do ex-piloto entrou na última quarta-feira (4/2) com novo pedido de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ). O advogado, Éder Fior, reafirma que seu cliente está sofrendo ameaças à integridade física dentro do sistema prisional. Pedro está em uma cela individual na Papuda desde segunda-feira (2/2).

Segundo o advogado, a cela não oferece qualquer benefício diferenciado. O espaço é descrito como pequeno e conta apenas com cama, vaso sanitário e pia, sem vantagens em relação aos demais detentos, além do fato de o investigado permanecer sozinho.

Saiba Mais

  • Pedro Turra está preso em uma cela individual no Centro de Detenção Provisória da Papuda
    Pedro Turra está preso em uma cela individual no Centro de Detenção Provisória da Papuda Foto: Paulo Gontijo/Esp.CB/D.A Press
  • Golpistas usam nome de Pedro Turra para tentar enganar mãe do ex-piloto
    Golpistas usam nome de Pedro Turra para tentar enganar mãe do ex-piloto Foto: Material cedido ao correio
  • Google Discover Icon

Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 05/02/2026 21:39
SIGA
x