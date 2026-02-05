Golpistas usam nome de Pedro Turra para tentar extorquir mãe do ex-piloto preso

Pedro Arthur Turra Basso pagou mais de R$ 24 mil de fiança para ser liberado - (crédito: Reprodução)

Segundo advogados de Pedro Arthur Turra Basso, preso pela agressão a um adolescente de 16 anos em 23 de janeiro, em Vicente Pires, a mãe do ex-piloto tem recebido tentativas de golpe por meio de mensagens enviadas por pessoas que se passam por ele.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em uma das abordagens, o golpista afirma: “Mãe, sou eu, Pedro”, diz que “o tempo é curto” e pede ajuda para comprar um celular. Na mensagem, menciona ainda que teria encontrado um aparelho à venda pelo valor de R$ 8.500.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Golpistas usam nome de Pedro Turra para tentar enganar mãe do ex-piloto (foto: Material cedido ao correio )

A defesa orienta a familiar a desconsiderar qualquer pedido feito por mensagens.

Solicitação ao STJ

A defesa do ex-piloto entrou na última quarta-feira (4/2) com novo pedido de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ). O advogado, Éder Fior, reafirma que seu cliente está sofrendo ameaças à integridade física dentro do sistema prisional. Pedro está em uma cela individual na Papuda desde segunda-feira (2/2).

Segundo o advogado, a cela não oferece qualquer benefício diferenciado. O espaço é descrito como pequeno e conta apenas com cama, vaso sanitário e pia, sem vantagens em relação aos demais detentos, além do fato de o investigado permanecer sozinho.



