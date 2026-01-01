Carro pega fogo no Pistão Sul

Um incêndio em um veículo mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) na tarde desta quinta-feira (1º/1), no Pistão Sul, em Taguatinga. A corporação foi acionada por volta das 16h30 para atender à ocorrência na QS 01.
No local, os militares encontraram um Citroën C4 Pallas, de cor prata, que estava estacionado nos fundos do Uniceub. A área foi isolada para garantir a segurança, e o fogo foi controlado com o uso de linhas de mangueira pressurizadas com água e espuma.
Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Foram registrados apenas danos materiais, e o veículo permaneceu sob responsabilidade do proprietário. As causas do incêndio não foram divulgadas.
