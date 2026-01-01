InícioCidades DF
INCÊNDIO

Carro pega fogo no Pistão Sul

Incêndio aconteceu em estacionamento nos fundos do Uniceub, em Taguatinga

Ocorrido não teve vítimas - (crédito: Reprodução/CBMDF)
Um incêndio em um veículo mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) na tarde desta quinta-feira (1º/1), no Pistão Sul, em Taguatinga. A corporação foi acionada por volta das 16h30 para atender à ocorrência na QS 01.

No local, os militares encontraram um Citroën C4 Pallas, de cor prata, que estava estacionado nos fundos do Uniceub. A área foi isolada para garantir a segurança, e o fogo foi controlado com o uso de linhas de mangueira pressurizadas com água e espuma.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Foram registrados apenas danos materiais, e o veículo permaneceu sob responsabilidade do proprietário. As causas do incêndio não foram divulgadas.

Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 01/01/2026 19:48
