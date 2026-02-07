Vacinação no DF terá mais de 50 pontos disponíveis neste sábado (7/2)

O Carro da Vacina irá passar pelas ruas no Incra 8, em Brazlândia - (crédito: Sandro Araújo/Agência Saúde/ Divulgação )

Neste sábado (7/2), mais de 50 pontos de vacinação estarão disponíveis para a população do Distrito Federal, das 7h30 às 11h30. Espalhados por 21 Regiões administrativas, o objetivo é aumentar a proteção contra febre amarela, sarampo, covid-19, tétano, dengue e difteria. Para a vacinação, é necessário o documento de identidade. A caderneta de imunização não é necessária para receber os imunizantes, mas é importante para melhor funcionamento da ação.

A maioria dos pontos são Unidades Básicas de Saúde, mas existem duas opções itinerantes. O Carro da Vacina irá percorrer as ruas do Incra 8, em Brazlândia, e na Ceilândia, terá um ponto no Atacadão Dia a Dia, na BR-070. É possível verificar todos os locais disponíveis no site da Secretária de Saúde do DF.

Os pontos disponíveis estão no Cruzeiro, Asa Sul, Asa Norte, Sobradinho II, Planaltina, Itapoã, Paranoá, Jardins Mangueiral, Santa Maria, Gama, Riacho Fundo I e II, Recanto das Emas, Samambaia, Núcleo Bandeirante, Candangolândia, Guará, Estrutural, Taguatinga, Ceilândia e Brazlândia.