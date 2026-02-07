Pré-carnaval nas ruas: confira a programação deste final de semana

A contagem regressiva para o Carnaval já começou no Distrito Federal. Antes mesmo da chegada oficial do período carnavalesco, que será entre 14 e 17 deste mês, os foliões brasilienses já ocupam ruas, praças e espaços culturais da cidade no clima do pré-carnaval, que aquece os tambores e abrilhanta o início das festividades, na capital. De hoje até 1º de março, o DF Folia 2026 promete transformar o quadradinho em um grande palco a céu aberto.

Na edição deste ano, a folia vai contar com 73 blocos espalhados por diversas regiões administrativas. A festividade estará presente em regiões como Plano Piloto, Ceilândia, Taguatinga, Samambaia, Planaltina, Gama, Sobradinho, Águas Claras, Riacho Fundo, São Sebastião, Cruzeiro, Guará, Estrutural, Recanto das Emas, Núcleo Bandeirante, Jardim Botânico, Fercal e Água Quente, com intuito de descentralizar e ampliar o acesso ao carnaval de rua na cidade.

Com investimento de R$ 10 milhões, a celebração em Brasília busca reafirmar a valorização da cultura popular, da economia criativa e da ocupação democrática dos espaços públicos. A iniciativa é realizada pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (Secec-DF), em parceria com a Associação Artise de Arte, Cultura e Acessibilidade.

O secretário de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, Claudio Abrantes, ressaltou a importância da realização do projeto. "O DF Folia é resultado de planejamento, diálogo com os blocos e investimento responsável. Estamos fortalecendo uma manifestação cultural que gera trabalho, renda, pertencimento e ocupa o espaço público de forma democrática, garantindo que o carnaval chegue a todas as regiões do Distrito Federal", afirmou o chefe da pasta.

Dos investimentos previstos, cerca de R$ 8,3 milhões serão destinados diretamente aos blocos, com valores definidos conforme porte, histórico e público estimado de cada agremiação, seguindo critérios estabelecidos em edital público. No caso dos Territórios Folia, que concentram grandes atrações e maior fluxo de público, poderão receber até R$ 500 mil por projeto.

O DF Folia 2026 contará com três grandes territórios carnavalescos, entre os dias 14 e 17 deste mês: o Gran Folia 2026, no Quadrante 2 da Esplanada dos Ministérios; a Plataforma Monumental, no Museu Nacional da República; e o Setor Carnavalesco Sul — Circuito Brasília em Folia, no Setor Comercial Sul. Os espaços foram programados para reunir múltiplas atrações e garantir uma programação diversa, organizada e segura.

Blocos aniversariantes

Com os dias, horas e minutos sendo contados até a saída dos blocos, os organizadores vivem a intensidade dos preparativos. Arthur Nobre, vocalista e banjista do grupo Samba Urgente, que sai amanhã pelo bloco "Faz amor urgente", destacou o esforço coletivo para colocar o bloco na rua. "É uma correria grande, porque estamos preparando um evento para mais de 5 mil pessoas. Isso exige muitas licenças, alvarás, documentação e uma equipe enorme para garantir a melhor experiência para os foliões", destacou o músico.

Segundo Nobre, a folia vai muito além da festa e precisa ser valorizada. "O carnaval é uma expressão cultural e um traço da nossa identidade como brasileiros, mas também é uma força econômica. Ele gera muitos empregos diretos e indiretos e movimenta toda a cadeia da indústria criativa. Por isso, precisa ser protegido e incentivado", disse.

A edição deste ano traz novidades, como o novo espaço no Setor Bancário Sul, no estacionamento atrás do Banco do Brasil. "Estamos preparando um espaço grande, confortável e seguro, com toda a estrutura necessária. Teremos atrações como Macetada, Samba da Passarinha e o DJ Léo Cabral. O público pode esperar muita música brasileira, samba, funk, marchinhas e frevo", completou.

Um dos blocos mais tradicionais do DF, o Suvaco da Asa completa 20 anos em 2026 e também já vive o clima intenso do pré-carnaval. Para o presidente do bloco, Pablo Feitosa, os preparativos estão a todo vapor. "Apesar da demora no lançamento dos editais, os blocos estão correndo contra o tempo para colocar a festa na rua. No caso do Suvaco, que sai já neste sábado (hoje), estamos em total montagem e dedicação", explicou.

Para celebrar as duas décadas de história, o bloco preparou uma programação especial que conecta Pernambuco e Brasília. "Vamos receber artistas pernambucanos, como Eddie, além de bandas de Brasília que homenageiam essa tradição. Teremos orquestra, maracatu, DJs e uma homenagem ao samba, com a cantora Renata Jambeiro no palco. É muita entrega, muito amor, muita estrutura e artistas de qualidade. É um trabalho feito a muitas mãos, com carinho, levando cultura e matriz carnavalesca para a população", enfatizou.

Ele também avaliou positivamente o crescimento da festividade de rua no DF. "Hoje temos muitos blocos de pré-carnaval, além dos blocos oficiais. A celebração de Brasília está cada dia mais bonita e organizada. A tendência é que cada vez mais pessoas fiquem na cidade para curtir a festa conosco", acrescentou.

Outro aniversariante icônico do carnaval brasiliense, a escola de samba Capela Imperial completa 50 anos de história hoje. Sediado em Taguatinga, o grupo foi fundado em 1976 por sambistas e funcionários do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), transferidos da cidade do Rio de Janeiro. A terceira agremiação mais antiga do carnaval do DF celebra o marco com uma festa em frente à sede da agremiação, no Setor J Norte, CNJ 01, com entrada gratuita.

Segurança

Em nota, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) informou que a Operação Pré-Carnaval 2026 já está em vigor, com um planejamento que prevê o reforço do policiamento nos dias de festa. "Para garantir a segurança dos foliões em todo o DF, a corporação mobiliza um expressivo contingente, permitindo uma presença ostensiva tanto em áreas de grande concentração urbana quanto em eventos locais", comunicou. O número de agentes não foi divulgado.

Neste ano, as ações incluem abordagens preventivas e a participação de unidades especializadas, como o Batalhão de Choque, a Rotam e o BPCães, que atuarão de forma itinerante para dar suporte aos batalhões de área. Além disso, o Policiamento de Trânsito realizará fiscalizações e operações "Lei Seca" em pontos estratégicos de acesso aos blocos para combater infrações e garantir a fluidez viária.

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) também informou que o planejamento e as operações para o período de pré-carnaval, incluindo eventuais interdições viárias, encontram-se em fase de elaboração. Assim que concluídos, os detalhes serão divulgados.

Serviço:

Sábado (7)

Bloco Eduardo e Mônica: a partir das 14h - Complexo Cordel, em Águas Claras

Bloco Tá Chic, Tá Bacana: 16h às 20h – Praça Sapucaia, Riacho Fundo II

Suvaco da Asa: 15h às 21h – Espaço Cultural Ibero-americano, Eixo Monumental, Plano Piloto

Desodorante do Suvaco: 15h às 21h – Em frente ao comércio da SRES, entre as quadras 8 e 10, Cruzeiro Velho

Bloco Marchinhas 60+ Ano 2026: 12h às 19h – Conic (Setor de Diversões Sul, Plano Piloto)

Bloco do Pretinho: 19h às 2h – Quadra 02, Conjunto B, Espaço de Múltiplas Funções Rafael Gregório, Varjão

Bloco Galo Cego: 14h às 22h – SBS Quadra 02, estacionamento atrás do Bloco A (Edifício-Sede I do Banco do Brasil), Plano Piloto

Festa de 50 anos da Capela Imperial: a partir das 14h - Sede da Capela Imperial – Setor J Norte, CNJ 01 (em frente ao campo sintético)

Domingo (8)

Carnaval Urgente 2026: 14h às 22h – SBS Quadra 2, estacionamento atrás do Bloco A (Edifício-Sede I do Banco do Brasil), Plano Piloto

Cafuçu do Cerrado 2026: 15h às 22h – Espaço Cultural Ibero-americano (antigo Complexo Funarte), Eixo Monumental, Plano Piloto.

















