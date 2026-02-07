InícioCidades DF
Advogado da família de Rodrigo se pronuncia após morte do adolescente

Albert Halex utilizou as redes sociais para mostrar indignação em relação ao caso de espancamento

Rodrigo Helbingen Fleury Castanheira morreu na manhã deste sábado - (crédito: Reprodução)
Após a morte de Rodrigo Castanheira, o advogado da família, Albert Halex, se pronunciou nas redes sociais neste sábado (7/2). O adolescente de 16 anos estava internado a mais de duas semanas na UTI do Hospital Brasília em Águas Claras.

Albert iniciou sua postagem ressaltando que apesar de lidar diariamente com processos, o caso “ é o retrato de uma maldade que nos revolta profundamente. É inadmissível que, em pleno século XXI, ainda existam aqueles que se sintam ‘donos do mundo’”, escreveu.

“Pessoas que, embriagadas por uma sensação de poder e impunidade, planejam emboscadas e tratam a vida de um semelhante como se fosse algo descartável, um lixo a ser varrido para debaixo do tapete”, publicou o advogado se referindo ao agressor Pedro Turra.

O advogado prosseguiu enfatizando que a vida humana não tem preço e não pode ser medida pelo status social de quem a retira. Além disso, destacou que o caso foi um ataque à própria ideia de humanidade. “Quando alguém acredita que pode dispor da vida alheia por puro sadismo ou prepotência, atenta contra todos nós. A vida deste jovem, interrompida de forma tão brutal, não será esquecida. Minha atuação neste caso vai além do tribunal: é o compromisso de garantir que a justiça seja o limite para quem julga que pode tudo”, finalizou Albert.

Mariana Reginato

Repórter da Editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília.

Por Mariana Reginato
postado em 07/02/2026 14:16 / atualizado em 07/02/2026 14:18
