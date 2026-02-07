Advogado da família de Rodrigo se pronuncia após morte do adolescente

Após a morte de Rodrigo Castanheira, o advogado da família, Albert Halex, se pronunciou nas redes sociais neste sábado (7/2). O adolescente de 16 anos estava internado a mais de duas semanas na UTI do Hospital Brasília em Águas Claras.

Albert iniciou sua postagem ressaltando que apesar de lidar diariamente com processos, o caso “ é o retrato de uma maldade que nos revolta profundamente. É inadmissível que, em pleno século XXI, ainda existam aqueles que se sintam ‘donos do mundo’”, escreveu.

“Pessoas que, embriagadas por uma sensação de poder e impunidade, planejam emboscadas e tratam a vida de um semelhante como se fosse algo descartável, um lixo a ser varrido para debaixo do tapete”, publicou o advogado se referindo ao agressor Pedro Turra.

O advogado prosseguiu enfatizando que a vida humana não tem preço e não pode ser medida pelo status social de quem a retira. Além disso, destacou que o caso foi um ataque à própria ideia de humanidade. “Quando alguém acredita que pode dispor da vida alheia por puro sadismo ou prepotência, atenta contra todos nós. A vida deste jovem, interrompida de forma tão brutal, não será esquecida. Minha atuação neste caso vai além do tribunal: é o compromisso de garantir que a justiça seja o limite para quem julga que pode tudo”, finalizou Albert.