Motorista que matou o radialista Juarez Vieira estava embriagado

O acidente ocorreu na manhã deste sábado (7/2). Juarez Vieira de Brito estava pedalando em Taguatinga quando foi atropelado

Radialista Juarez Vieira morre atropelado - (crédito: Redes Sociais)
Radialista Juarez Vieira morre atropelado

O radialista Juarez Vieira de Brito morreu na manhã deste sábado (8/2), após ser atropelado no Pistão Norte, em Taguatinga. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) confirmou que o motorista estava embriagado e foi preso no local. Juarez foi socorrido com lesões graves e, devido a parada cardiorrespiratória, morreu no local.

Juarez era locutor da Rádio Atividade e apresentador do programa Acorda, Brasília. O profissional também trabalhou na Rádio Planalto. No meio radiofônico, era conhecido pela dedicação à profissão e pelo bom humor no dia a dia. Colegas de trabalho destacaram o compromisso do radialista com a comunicação e o companheirismo com a equipe.

Por Mariana Reginato e Raphaela Peixoto
postado em 08/02/2026 12:23
