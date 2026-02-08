Motorista que matou o radialista Juarez Vieira estava embriagado

O radialista Juarez Vieira de Brito morreu na manhã deste sábado (8/2), após ser atropelado no Pistão Norte, em Taguatinga. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) confirmou que o motorista estava embriagado e foi preso no local. Juarez foi socorrido com lesões graves e, devido a parada cardiorrespiratória, morreu no local.

Juarez era locutor da Rádio Atividade e apresentador do programa Acorda, Brasília. O profissional também trabalhou na Rádio Planalto. No meio radiofônico, era conhecido pela dedicação à profissão e pelo bom humor no dia a dia. Colegas de trabalho destacaram o compromisso do radialista com a comunicação e o companheirismo com a equipe.