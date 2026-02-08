Ceilândia Esporte Clube lamenta morte de Rodrigo Castanheira

Amigos e conhecidos descrevem Rodrigo Castanheira como um adolescente e cheio de sonhos - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O time brasiliense Ceilândia Esporte Clube lamentou a morte de Rodrigo Castanheira. Ligado ao futebol, o jovem era atleta de base do time. Ao Correio, o tio de Rodrigo, Flávio Henrique Fleury, disse que o esporte era uma das paixões.

Nas redes sociais, o Ceilândia Esporte Clube emitiu uma nota de pesar e repúdio sobre o caso. “Sua partida precoce causa imensa dor e tristeza a todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo e conviver com sua história”, diz a nota.

“Neste momento de luto, nos solidarizamos com os familiares, amigos e pessoas próximas, desejando força, serenidade e conforto para enfrentar essa perda irreparável. Que a memória de Rodrigo seja lembrada com respeito, carinho e dignidade”, escreveu o clube.

Além disso, a equipe se posicionou demonstrando repúdio a violência sofrida pelo jovem. “Reafirmamos nosso compromisso com a defesa da vida, do respeito ao próximo e dos valores que devem nortear o esporte e a sociedade. A violência jamais pode ser normalizada ou aceita. Que este episódio sirva como reflexão para que a justiça prevaleça e para que fatos como este não voltem a se repetir. Que Rodrigo descanse em paz, e que sua memória permaneça viva entre todos que o amaram”, finalizou o clube.