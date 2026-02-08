Último adeus a Rodrigo Castanheira reúne centenas de pessoas

Militares do Corpo de Bombeiros descem caixão com corpo de Rodrigo Castanheira - (crédito: Ed Alves/CB/D.A.Press)

Sob forte comoção, centenas de pessoas compareceram na tarde deste domingo (8/2) no Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, para se despedir de Rodrigo Helbingen Fleury Castanheira. A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), também esteve presente na cerimônia. O momento foi antecedido por um cortejo das forças de segurança do DF, que homenagearam e levaram o caixão do adolescente.

Em um dos momentos mais emocionantes, militares do Corpo de Bombeiros desceram o caixão branco do caminhão da corporação e o entregaram aos familiares. Os presentes carregam balões brancos em mãos e preferiram não falar com a imprensa.

Rodrigo morreu na manhã de sábado (7), após permanecer 16 dias internado em estado gravíssimo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Brasília, em consequência de um traumatismo craniano severo causado por agressões sofridas em janeiro por Pedro Turra, ex-piloto da Fórmula Delta que está preso pelo crime.