MPDFT diz que acompanha de forma atenta assassinato de Rodrigo Castanheira

Para o MPDFT, crime ocorreu em contexto de violência doméstica - (crédito: Reprodução)

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) manifestou solidariedade à família de Rodrigo Castanheira, que morreu no sábado (7/2) após lutar pela vida depois de ser espancado em Vicente Pires em 23 de janeiro. Os promotores de Justiça analisam com rigor técnico a denúncia criminal contra Pedro Turra, de 19 anos, afirma a nota. Após a confirmação da morte do adolescente no último sábado (7/2), o MPDFT deve rever a tipificação do crime.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O Ministério Público do DF foi o autor do pedido de prisão preventiva do agressor, medida acatada pela Justiça devido à gravidade dos fatos e ao risco à ordem pública. Além disso, diz que acompanha de forma atenta as investigações conduzidas pela Polícia Civil do DF (PCDF).

Concluída a fase investigativa, o MPDFT vai analisar, "com máximo rigor técnico e jurídico", as providências cabíveis, incluindo o oferecimento de denúncia na esfera criminal, com a adequada tipificação penal dos fatos.

Na tarde deste domingo (8/2), centenas de pessoas compareceram ao Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, para se despedir de Rodrigo. Em um dos momentos mais emocionantes do sepultamento, os bombeiros desceram o caixão branco do caminhão da corporação e o entregaram aos familiares. Os presentes carregavam balões brancos em mãos e, bastante reservados, preferiram não falar com a imprensa.