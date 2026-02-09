Vizinhos chamam a polícia após ouvirem gritos de mulher e agressor é preso

Homem é preso em flagrante por violência doméstica em Taguatinga - (crédito: Reprodução/Tagua da Deprê)

Um homem foi preso em flagrante na madrugada deste domingo (8/2) após agredir a companheira dentro de um condomínio na QI 24, em Taguatinga. Vizinhos registraram o momento das agressões, onde é possível ouvir os gritos da mulher. Momentos depois, policiais militares prenderam o agressor em flagrante.

A ocorrência foi registrada por volta das 2h30 e atendida por equipes do 2º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o interior da casa com diversos objetos quebrados, indicando sinais de violência. A vítima estava ensaguentada além de apresentar lesões visíveis na face e relatou ter sido agredida com socos pelo companheiro após uma discussão familiar. No momento da agressão, outros familiares estavam no imóvel, incluindo um menor de idade que, segundo o relato da vítima, também teria sido agredido.

A mulher recebeu os primeiros socorros ainda no local por equipes do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Em seguida, foi encaminhada por familiares a uma unidade hospitalar particular para a realização de exames e cuidados médicos específicos.

O agressor também apresentava lesões leves e foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Núcleo Bandeirante para atendimento médico. Após a liberação, ele foi conduzido à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul), onde foi autuado em flagrante por lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil do Distrito Federal.

Veja abaixo como e onde pedir ajuda no DF, em caso de violência doméstica

Ligue 190: Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Uma viatura é enviada imediatamente até o local. Serviço disponível 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

Ligue 197: Polícia Civil do DF (PCDF).

E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br

WhatsApp: (61) 98626-1197







Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher, canal da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. Serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes, além de reclamações, sugestões e elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento. A denúncia pode ser feita de forma anônima, 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam): funcionamento 24 horas por dia, todos os dias.

Deam 1: previne, reprime e investiga os crimes praticados contra a mulher em todo o DF, à exceção de Ceilândia.

Endereço: EQS 204/205, Asa Sul.

Telefones: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-5673

E-mail: deam_sa@pcdf.df.gov.br

Deam 2: previne, reprime e investiga crimes contra a mulher praticados em Ceilândia.

Endereço: St. M QNM 2, Ceilândia

Telefoes: 3207-7391 / 3207-7408 / 3207-7438