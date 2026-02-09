Colisão entre carro e micro-ônibus zebrinha deixa três feridos em Taguatinga - (crédito: Cedido/Ceilândia Muita Treta)

Uma colisão entre um carro de passeio e um micro-ônibus zebrinha mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) na manhã desta segunda-feira (9/2), em Taguatinga Norte. O acidente ocorreu na QNF 23, no Setor Norte, e deixou três pessoas feridas, que precisaram ser levadas ao hospital.

De acordo com o CBMDF, quatro viaturas de socorro foram empenhadas na ocorrência. No local, as equipes encontraram um Hyundai Creta prata e um micro-ônibus branco envolvidos na colisão. A área foi isolada e a via precisou ser totalmente interditada para garantir a segurança dos socorristas e facilitar o atendimento às vítimas.

Todos os envolvidos foram avaliados conforme os protocolos de atendimento a trauma. Após regulação médica, três pessoas foram transportadas para uma unidade hospitalar de referência. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde das vítimas.

A concessionária Neoenergia também foi acionada para atuar na ocorrência. Após o atendimento, o local ficou sob responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

Até a última atualização, não havia informações sobre a dinâmica do acidente.