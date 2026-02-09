Trabalhador é soterrado após desabamento de estrutura de concreto

CBMDF socorre trabalhador ferido em canteiro de obras no SMAS - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um trabalhador ficou ferido após ser parcialmente soterrado pelo desabamento de uma estrutura de concreto, em um canteiro de obras, no Setor de Múltiplas Atividades Sul (SMAS), Trecho 3, nesta segunda-feira (9/2). O acidente ocorreu por volta das 10h45 e mobilizou equipes de resgate.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a ocorrência e encaminhou duas viaturas de socorro. Ao chegarem ao local, os militares tinham iniciado os primeiros auxílios antes da chegada das equipes.

Os bombeiros realizaram a avaliação técnica da cena, estabilizaram a estrutura e iniciaram o atendimento pré-hospitalar. Após o resgate e a estabilização clínica, o trabalhador foi transportado ao hospital indicado pela regulação médica.

A vítima estava consciente e orientada no momento do atendimento, apresentando suspeita de fratura na perna esquerda. As causas do desabamento da estrutura ainda não foram determinadas.