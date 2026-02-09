Advogado pede aprofundamento em caso de adolescente morto após agressão

Amigos e conhecidos descrevem Rodrigo Castanheira como um adolescente e cheio de sonhos - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O advogado da família de Rodrigo Castanheira, Albert Halex, defendeu o aprofundamento das investigações para esclarecer completamente as circunstâncias da morte do adolescente de 16 anos, que morreu na manhã do último sábado (7/2), após 16 dias internado em estado gravíssimo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Brasília, em Águas Claras.

Em nota divulgada à imprensa, Albert Halex afirmou que a investigação deve avançar para esclarecer plenamente os fatos, inclusive quanto à possível participação de outras pessoas no crime. Segundo o advogado, medidas como a quebra de sigilo telefônico são fundamentais para garantir uma apuração completa.

O advogado também esclareceu que Rodrigo não havia feito qualquer registro ou queixa junto à escola antes do episódio de violência. De acordo com ele, eventuais desavenças anteriores não indicavam risco ou possibilidade de um desfecho violento, não havendo elementos que justificassem preocupação ou intervenção por parte da instituição de ensino.

A família, segundo o advogado, confia no trabalho das autoridades para que todas as circunstâncias sejam devidamente esclarecidas e os responsáveis pelo crime sejam responsabilizados.

Leia a nota na íntegra:

Como advogado da família, entendemos que a investigação deve avançar para esclarecer plenamente os fatos, inclusive quanto à participação de outras pessoas. Para isso, é importante que todas as diligências legais cabíveis sejam realizadas, como a quebra de sigilo telefônico, a fim de garantir uma apuração completa.

Esclareço que Rodrigo não havia feito qualquer registro ou queixa junto à escola, pois eventuais desavenças anteriores não indicavam risco ou possibilidade de um desfecho violento. Não havia, portanto, elementos que justificassem preocupação ou intervenção por parte da instituição de ensino.

A família confia no trabalho das autoridades para que todas as circunstâncias sejam devidamente esclarecidas e os responsáveis pelo crime que resultou na morte de Rodrigo Castanheira sejam responsabilizados.