Homem engole drogas, passa por cirurgia e é preso por tráfico em Ceilândia

Um homem foi preso por tráfico de drogas após engolir dezenas de porções de entorpecentes durante uma abordagem da Polícia Militar (PMDF), na noite deste domingo (8/2), em Ceilândia. As substâncias estavam fracionadas em pequenas porções envoltas em plástico, semelhantes a cápsulas improvisadas para ingestão. A ação foi realizada por policiais do 10º Batalhão, na QNO 16, Conjunto H.
Durante a abordagem, os militares encontraram com o suspeito 14 porções de maconha, uma porção de cocaína e dois pacotes de fumo. Parte do material estava acondicionado em recipientes semelhantes aos usados para ingestão, o que levantou a suspeita de que o homem teria engolido mais drogas para tentar ocultar o crime.
Diante da situação, o suspeito foi encaminhado para avaliação médica. Exames confirmaram que ele havia ingerido mais de 14 porções semelhantes às cápsulas contendo drogas, além do material já apreendido pelos policiais.
Por conta do alto risco de morte, seja por overdose ou por obstrução intestinal, o homem precisou passar por uma cirurgia de emergência para a retirada dos entorpecentes. Após o procedimento e a recuperação médica, ele foi informado de que responderá pelo crime de tráfico de drogas.