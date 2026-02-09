InícioCidades DF
Creche é denunciada por assédio moral e risco à saúde das crianças

Funcionários e familiares da Casa da Mãe Preta relatam ambiente de trabalho hostil, irregularidades na gestão e condições sanitárias que colocam crianças em risco. Caso foi encaminhado aos órgãos de controle

Segundo as denúncias, dependências da creche estão mal cuidadas e com risco sanitário - (crédito: Material cedido ao Correio)
Funcionários e familiares de crianças atendidas pela Casa da Mãe Preta, instituição de Educação Infantil no Park Way, denunciaram uma série de irregularidades graves envolvendo a gestão da unidade. Os relatos incluem assédio moral, perseguições internas, demissões, adoecimento psicológico de trabalhadores e problemas sanitários que colocam em risco a saúde das crianças, especialmente no início do ano letivo de 2026. As denúncias foram encaminhadas de forma anônima ao Ministério Público do Trabalho (MPT) e ao Ministério Público do Distrito Federal, com pedidos de investigação.

De acordo com as denúncias, o ambiente de trabalho na creche teria se tornado hostil. Funcionários relatam intimidações constantes, pressão psicológica e perseguições, que teriam provocado crises de ansiedade, afastamentos e pedidos de demissão por adoecimento emocional. Outros profissionais afirmam terem sido desligados após questionarem decisões da gestão ou apontarem falhas nas condições de trabalho.

Pais e responsáveis também relatam dificuldades no cuidado e no acompanhamento da rotina das crianças. Entre os casos citados, está a proibição da retirada antecipada dos alunos, mesmo em situações que exigiam administração de medicação. Familiares afirmam ainda que a direção da instituição dificulta ou impede a entrada dos pais no espaço escolar e restringe o contato com professoras e funcionárias, o que compromete a transparência e o acompanhamento do bem-estar das crianças.

Veja fotos:

  • Dependências da creche necessitam de reformas
    Dependências da creche necessitam de reformas Material cedido ao Correio
  • De forma anônima, denunciantes afirmaram ao Correio que material de higiene infantil é reutilizado
    De forma anônima, denunciantes afirmaram ao Correio que material de higiene infantil é reutilizado Material cedido ao Correio
  • Além do assédio moral, denúncias também apontam risco sanitário
    Além do assédio moral, denúncias também apontam risco sanitário Material cedido ao Correio

As condições sanitárias da creche também foram denunciadas. Segundo relatos, o Conselho Tutelar e a Vigilância Sanitária teriam identificado focos de escorpiões dentro da instituição, inclusive em áreas de recreação infantil. Há ainda denúncias da presença de ratos e de banheiros em condições precárias, com falta de higienização adequada, além da necessidade de reformas estruturais. 

Outro ponto questionado diz respeito à reutilização de materiais infantis. Profissionais afirmam que a gestão determinou o reaproveitamento de toalhas e forros pertencentes a crianças do Maternal II do ano anterior para uso por outros alunos em 2026.

Também foram denunciadas condições precárias de trabalho para a equipe de limpeza. Segundo os relatos, os profissionais não recebem equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados e chegam a realizar a remoção de animais peçonhentos, como escorpiões, sem luvas ou qualquer tipo de proteção, ficando expostos a riscos de acidentes e contaminações.

Ao Correio, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) confirmou o recebimento das denúncias. “Foram expedidos ofícios ao órgão regional competente da Secretaria de Educação para realização de visita técnica e coleta de informações. Até o momento, aguarda-se o retorno do órgão acionado”, afirmou, em nota. 

O que diz a Secretaria de Educação?

Em nota enviada à reportagem, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) confirmou que recebeu as denúncias. “Encontram-se em apuração pela Corregedoria, sob sigilo”, afirmou.

A nota esclareceu que nenhum integrante da força de trabalho da creche pertence ao quadro de funcionários da pasta. “A instituição é uma Organização da Sociedade Civil (OSC) parceira, entidade privada sem fins lucrativos e que, por meio de Termo de Colaboração, desempenha atividade de interesse público. O quadro de funcionários é composto por pessoal contratado pela própria entidade”, ressaltou.

Apesar de não ter nenhum funcionário da secretaria na creche, cabe à pasta monitorar as atividades prestadas pela instituição privada. “Eventuais omissões de servidores da SEEDF no exercício de tais atribuições também integram o escopo da apuração”, finalizou.

A reportagem entrou em contato com a diretora da Casa da Mãe Preta, porém não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço permanece aberto para manifestações.

Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Vitória Torres e Luiz Fellipe Alves
postado em 09/02/2026 22:24
