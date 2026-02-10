Concurso da Sedes-DF avança com designação de autoridade responsável

Raphaela Peixoto

Prédio da Secretaria de Desenvolvimento Social do DF (SEDES DF) - (crédito: Flávio Anastácio/Sedes-DF)

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (Sedes-DF) designou autoridade responsável pela coordenação e execução de um novo concurso público da pasta. A autorização oficial do certame foi publicada em 3 de fevereiro.

Conforme a portaria, caberá à autoridade designada — o Secretário Adjunto de Desenvolvimento Social — conduzir todas as etapas preparatórias do concurso. Entre as atribuições estão a elaboração do Termo de Referência, a contratação da banca organizadora e a aprovação do edital normativo e do cronograma oficial.

O concurso ofertará 1.197 vagas para cargos de níveis médio e superior, além de cadastro de reserva. Do total, 634 vagas são destinadas ao cargo de especialista em desenvolvimento e assistência social e 563 ao cargo de técnico em desenvolvimento e assistência social.

A previsão é que entre 10% e 20% das vagas sejam providas no primeiro ano após a homologação do resultado final, percentual que poderá ser ampliado de acordo com a necessidade do serviço público e a disponibilidade orçamentária. As demais convocações ocorrerão ao longo do prazo de validade do concurso, estabelecido em dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.

A publicação do edital, com datas de inscrições e provas, dependerá de manifestação prévia da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF).