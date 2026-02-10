Homem é preso após tentar beijar adolescente de 13 anos à força

Homem é preso após tentar beijar adolescente de 13 anos a força. A 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) investiga o caso - (crédito: Laezia Bezerra/CB)

Um homem de 53 anos foi preso após tentar beijar à força um adolescente de 13 anos. O caso foi registrado na noite de segunda-feira (9/2), na Quadra 1, no Paranoá.

De acordo com informações da Polícia Militar (PMDF), o suspeito foi visto por um conhecido segurando a vítima pelo braço enquanto tentava beijar à força. O adolescente relatou que conseguiu se soltar e fugiu para o meio da rua, onde foi encontrado por policiais do Grupo Tático Operacional do 20º Batalhão (Gtop 40), chorando e visivelmente em choque.

O homem negou as acusações, mas foi confrontado pelo denunciante que disse ter presenciado a situação. Os militares detiveram o suspeito no local. A ocorrência foi registrada na 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) como estupro de vulnerável e o homem ficou detido. Segundo informações, ele não tinha antecedentes criminais.