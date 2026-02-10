Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 47 milhões nesta terça (10/2)

Os apostadores da capital têm uma nova chance de se tornarem milionários. Os números do concurso 2.971 da Mega-Sena serão sorteados nesta quinta-feira (10/2), a partir das 20h (horário de Brasília). No último sorteio, realizado no sábado (7/2), nenhum apostador levou o prêmio máximo e o montante está acumulado em R$ 47 milhões.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Os apostadores que desejam participar da disputa e conquistar a bolada podem realizar suas apostas até as 19h, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica Federal, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Aqueles que têm 18 anos ou mais podem apostar também de forma on-line. Basta criar um registro no site Loterias online da Caixa e ter um cartão de crédito para efetuar o pagamento da aposta. O cadastramento ocorre em duas etapas: após preenchimento dos dados no site, um número de confirmação (token) é encaminhado para o e-mail do jogador.