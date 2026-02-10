Júnior Nunes, motociclista que morreu em colisão, era dono de distribuidora em Samambaia - (crédito: Redes Sociais)

Conhecido como Junin, o empresário Júnior Nunes, proprietário da Conveniência Caixaça, morreu na manhã desta terça-feira (10/2) após a motocicleta que pilotava colidir com um carro no balão da 26ª Delegacia de Polícia, em Samambaia Norte.

A morte do motociclista gerou comoção nas redes sociais. Amigos e conhecidos prestaram homenagens e mensagens de despedida. “Vai em paz, Junin. Que Deus conforte o coração da família”, escreveu uma internauta. “Que Deus te receba de braços abertos, meu mano”, publicou outro amigo.

O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Segundo o CBMDF, duas viaturas de socorro foram empregadas na ocorrência. Ao chegarem ao local, os militares encontraram a vítima caída ao solo após a colisão entre a motocicleta e um veículo de passeio.

Júnior recebeu atendimento imediato, conforme os protocolos de trauma, em uma ação conjunta entre bombeiros e uma unidade avançada do SAMU. Apesar das manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) realizadas por alguns minutos, ele não resistiu à gravidade dos ferimentos. O óbito foi declarado ainda no local pela médica do SAMU.

O condutor do carro envolvido no acidente foi avaliado pelas equipes de socorro e não apresentou necessidade de encaminhamento para uma unidade de saúde.