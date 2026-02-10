Mulher é mantida em cárcere e estuprada em Brazlândia; polícia busca autor

Uma jovem de 20 anos foi vítima de uma sequência de crimes no Setor Norte de Brazlândia. Após ser mantida em cárcere privado, sofrer violência sexual e ser alvo de extorsão, a vítima conseguiu fugir e pedir socorro na delegacia da região. Policiais militares do Grupo Tático Operacional (GTOP) 36 e da radiopatrulha localizaram a arma utilizada pelo agressor, mas o suspeito, um homem de 40 anos, segue foragido.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O crime teria começado por volta das 14h de segunda-feira (9/2), quando a mulher foi abordada pelo autor armado e conduzida até um apartamento na Quadra 1 da Vila São José. Segundo a investigação, a vítima foi mantida sob domínio do agressor por cerca de sete horas, período em que ocorreram os abusos e a extorsão mediante sequestro. Ao conseguir escapar, a jovem acionou a Polícia Civil da 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia) que iniciou uma resposta integrada com a Polícia Militar.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ao chegarem no endereço indicado pela vítima, os policiais apreenderam a arma de fogo, além de outros bens irregulares. Embora o homem não estivesse no local no momento da abordagem, ele foi formalmente identificado pelos agentes e reconhecido pela vítima. Equipes de plantão realizaram buscas na área, mas o suspeito não foi localizado.

O caso foi registrado na 18ª DP, que agora conduz as diligências para localizar o paradeiro do autor. Ele deve responder pelos crimes de estupro, extorsão mediante sequestro e posse ilegal de arma de fogo. A PCDF solicita que qualquer informação que ajude na captura do suspeito seja repassada pelo Disque-Denúncia (197).