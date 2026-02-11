Homem é preso por tráfico de drogas após dirigir em zigue-zague - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um homem foi preso por tráfico de drogas e diversas infrações de trânsito, após ser flagrado dirigindo em zigue-zague na Avenida das Jaqueiras, em frente à Quadra 8 do Cruzeiro Velho.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O caso ocorreu na noite de segunda-feira (9/2), e chamou atenção dos agentes do 7° Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Os agentes perceberam que o condutor trafegava em uma velocidade muito abaixo do permitido, aparentando extrema sonolência e debruçado sobre o volante.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Durante a fiscalização, os policiais constataram que o homem não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que o veículo estava com o licenciamento vencido desde 2023. Ele ainda se recusou a realizar o teste do bafômetro. Ao ser questionado sobre a presença de ilícitos, o suspeito confessou que escondia uma porção de substância análoga à cocaína ao lado do banco do motorista.

A quantidade da droga encontrada era inferior aos 50 gramas mencionados inicialmente pelo autor, que admitiu ter comprado a substância por R$1.000 e já ter comercializado parte do entorpecente. O homem foi conduzido à 5ª Delegacia de Polícia (Setor de Grandes Áreas Norte), onde confirmou a confissão, sendo autuado em flagrante por tráfico de drogas.

O veículo foi removido ao pátio do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF), e o condutor recebeu três autos de infração por dirigir sem CNH, com licenciamento vencido e se recusar ao teste do etilômetro.