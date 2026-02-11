Caminhão tomba no Lago Sul e deixa motorista preso às ferragens

Apesar da gravidade da cena e dos danos estruturais ao caminhão, os militares informaram que a vítima foi resgatada consciente e orientada - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um caminhão caçamba tombou em frente a um posto de combustível, na via principal da SHIS QL 24, no Lago Sul. O acidente ocorreu na tarde desta quarta-feira (11/2). Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), o impacto do tombamento foi tão forte que o condutor do veículo ficou preso às ferragens da cabine. Para resgatá-lo, as equipes de salvamento precisaram utilizar equipamentos especializados de desencarceramento.

Apesar da gravidade da cena e dos danos estruturais ao caminhão, os militares informaram que a vítima foi resgatada consciente e orientada. Após a extração, os socorristas aplicaram os protocolos de primeiros socorros para vítimas de trauma.

O motorista foi imobilizado e transportado a um hospital de referência para avaliação detalhada. Devido à posição do veículo e à complexidade do resgate, a via precisou ser totalmente interditada, o que gerou reflexos no trânsito da região.

Até o momento, não há informações oficiais sobre a dinâmica que levou o caminhão a tombar. Após a conclusão do socorro e a estabilização da área, o local ficou sob a responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).