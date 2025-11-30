Domingo consolida retorno do DF ao mapa do automobilismo com a Stock Car

Reabertura do Autódromo com Stock Car fez a alegria do povo brasiliense no fim de semana - (crédito: Ed Alves/CB/D.A. Press)

Em Brasília, o último domingo de novembro ficou marcado pela 11ª e penúltima etapa da Stock Car Pro Series. O evento reabriu o Autódromo Internacional de Brasília Nelson Piquet e recolocou o Distrito Federal no mapa do automobilismo nacional. Após um susto da chuva, o céu ensolarado se abriu para coroar o triunfo de Nelsinho Piquet, alemão radicado na capital, e brindar o pódio inédito do brasiliense Lucas Foresti na temporada, com a terceira colocação. Felipe Fraga foi o segundo colocado. Outro anfitrião, Enzo Elias cruzou a linha de chegada em 17º. Felipe Massa foi 7º, duas posições acima do pentacampeão Caca Bueno.

O dia teve uma programação recheada. Às 10h50, os pilotos iniciaram o dia com um aquecimento preparatório para as corridas 2 e 3 da Stock Light, a categoria classificatória para a Stock Car. Devido à chuva, a segunda prova, marcada para às 12h20, atrasou por 1h30min. Porém, a torcida presente pôde ver o piloto Léo Reis, de 22 anos, vencer a última prova da temporada, seguido por Koenigkan e Pipe Barrichello, fechando o top 3.

A cerimônia para dar a largada ao momento mais aguardado da tarde contou com a presença do Governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (PL), do brasiliense e tricampeão mundial da Fórmula 1, Nelson Piquet. O Secretário de Turismo do DF, Cristiano Araújo, também se juntou à turma. O espaço para além das arquibancadas, contou com uma área a céu aberto com praça de alimentação, telões de led, lojas com produtos de diferentes equipes e locais para descanso.

Curtindo pela primeira vez uma competição automobilística, a jovem Beatriz Quaresma, de 21 anos, mostrou satisfação com o evento. “Eu peguei o ingresso pelo GDF de forma gratuita e eu estou gostando bastante dessa experiência, eles tiveram várias propostas muito legais, que conseguiram aplicar bem. Está sendo muito bom, foi muito legal conseguir assistir à reabertura do autódromo, as corridas, todas as propostas foram entregues muito bem e eu estou gostando bastante do evento”, exaltou.

O fim da disputa foi marcada pela vitória de Nelsinho Piquet na 11º de etapa Brasília, filho do ex-automobilista Nelson Piquet e tricampeão mundial de Fórmula 1. O piloto de 40 anos foi criado em Brasília e levou a arquibancada do autódromo à loucura nos minutos finais. A disputa também foi especial para Lucas Foresti, brasiliense de 33 anos que não havia conquistado um pódio ainda na temporada e, em casa, encerrou a prova em terceiro lugar.

Após a etapa de Brasília, o título da edição de 2025 da Stock Car será decidido em Interlagos, em 14 de dezembro. Felipe Fraga é o líder e tem como concorrente pelo título Gaetano di Mauro, 10º colocado na corrida na capital federal. Nelsinho Piquet, o vencedor da 11ª etapa da Stock Car 2025, em Brasília (foto: Ed Alves CB/DA Press)

