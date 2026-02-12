Espaço da Floresta Distrital dos Pinheiros é definida em decreto

Por João Pedro Zamora — O Decreto nº 48.271, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), definiu o espaço territorial da Floresta Distrital dos Pinheiros, localizada no Paranoá e administrada pelo Instituto Brasília Ambiental. A área foi dividida em dois módulos que, juntos, somam 570,0338 hectares e 17.277,01 metros lineares de perímetro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Para além da definição, o documento também atualiza os objetivos da Floresta Distrital dos Pinheiros, com foco no uso sustentável dos recursos naturais presentes e exploração comercial das silviculturas locais. Ainda no decreto consta um planejamento para substituição da flora local por vegetação nativa ao Cerrado brasileiro e destoca das raízes que restarem.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As diretrizes também incluem recuperação de áreas degradadas e reabilitação ecológica para fins de favorecer a conectividade do local com unidades de conservação vizinhas. O decreto foi publicado nessa quarta-feira (11/2).

A delimitação surge com objetivo de facilitar a gestão, planejamento e proteção ambiental da floresta. A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), declarou sobre o assunto: "A definição da poligonal traz segurança jurídica e fortalece a política ambiental do DF. Estamos garantindo que a Floresta Distrital dos Pinheiros seja planejada e protegida de forma responsável, conciliando preservação, uso sustentável e desenvolvimento".

Para Marcos Cunha, superintendente de Unidades de Conservação, Biodiversidade e Água do Brasília Ambiental, o decreto está reforçando a proteção da floresta ao inibir quaisquer atividades que possam comprometer o manejo florestal sustentável, independente de se tratar de ações madeireiras ou não.

"O plantio de espécies exóticas somente poderá ocorrer mediante projeto técnico específico, devidamente justificado e alinhado aos objetivos definidos para a Floresta Distrital dos Pinheiros", adicionou.

O Instituto Brasília Ambiental, com a publicação do decreto, reiterou seu compromisso com a gestão responsável das unidades de conservação do DF e com o equilíbrio entre a preservação e o uso sustentável dos recursos que visam o desenvolvimento regional.

