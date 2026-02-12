Soterramento atinge dois trabalhadores de obras no Ceasa; veja o vídeo

Os homens atuavam em obra de esgoto no interior da Ceasa - (crédito: CBMDF)

Dois homens foram vítimas de um soterramento no Ceasa, SIA/DF, na manhã desta quinta-feira (12/2). Um ficou coberto parcialmente pela terra e foi rapidamente removido pelas equipes de resgate do Corpo de Bombeiros. O outro, no entanto, ficou totalmente soterrado por cinco minutos, sofreu parada cardiorrespiratória e teve o quadro revertido após 40 minutos de massagem cardíaca, sendo posteriormente encaminhado ao Hospital de Base.

O Correio apurou que os trabalhadores eram contratados por uma empresa terceirizada, responsável por obras no sistema de esgoto da Ceasa, em que atuavam desde novembro. No momento, não há mais informações sobre a identidade das vítimas e a dinâmica do acidente.

O comandante Eloízio, responsável pela operação, afirmou que a primeira vítima foi socorrida orientada e consciente e ajudou a localizar o outro homem. "Retiramos a segunda vítima em parada cardio-respiratória, sem sinais vitais", destacou. "Esperamos que ele tenha sucesso e consiga se recuperar o mais rápido possível", concluiu.

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 10h55, mobilizando sete viaturas de resgate para o local. A Defesa Civil também foi acionada após o ocorrido.

O presidente da Ceasa, Bruno Sena, ficou profundamente abalado com o ocorrido e a empresa irá publicar uma nota mais tarde.