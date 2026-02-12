Homem é morto a tiros após confronto com a polícia na Cidade Estrutural - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um homem morreu após confronto com Policiais Militares da Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), na DF-095, na altura da Cidade Estrutural, na madrugada desta quinta-feira (12/3). Segundo informações da PMDF, ele dirigia um veículo roubado e com placa clonada, desobedeceu às ordens de parada e teria apontado uma arma de fogo contra os agentes durante a fuga.

A equipe realizava patrulhamento na região quando identificou um Honda HR-V com restrição de roubo e sinais de clonagem. Os policiais declararam uma ordem de parada, mas o condutor não obedeceu e iniciou fuga, mesmo após várias determinações para que encostasse o veículo.

Durante a busca na DF-095, o suspeito teria emparelhado o veículo com a viatura e sacado uma arma de fogo, em direção aos policiais, o que, segundo a corporação, caracterizou situação de risco iminente. Diante da ameaça, os policiais efetuaram disparos para conter a ação.

O homem foi atingido e permaneceu no local. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, mas o óbito foi constatado ainda no local.

Durante a vistoria do veículo, os policiais encontraram duas armas de fogo. Em uma das munições utilizadas pelo suspeito, foi identificada marca de percussão na espoleta, o que indica, segundo a PMDF, a tentativa de disparo contra a equipe.

A área foi isolada para a realização da perícia da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). A ocorrência foi registrada na 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul), que ficará responsável pelas investigações e providências legais.