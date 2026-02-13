Moradores de Vicente Pires imobilizam ladrões até a chegada da polícia

Os ladrões foram contido por moradores e funcionários da oficina - (crédito: PMDF)

Dois homens suspeitos de furtar uma oficina mecânica em Vicente Pires foram presos pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na tarde desta quinta-feira (12/2). Após roubarem baterias, peças e cabos de cobre da loja, os criminosos foram imobilizados na Rua 3C, com os pés amarrados com fios de cobre, por moradores e funcionários da oficina, até a chegada dos policiais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Policiais feridos em capotamento são internados, dois possuem fraturas



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As equipes do 17º Batalhão da PM foram acionadas pelo proprietário do estabelecimento, que flagrou o crime, às 14h30. Os dois homens apresentavam escoriações e se queixavam de dor nas pernas e costas, alegando que haviam sido agredidos com socos, chutes e batidas com barras de ferro pelas pessoas que presenciaram a fuga.

Devido aos ferimentos apresentados, os suspeitos receberam atendimento médico do Corpo de Bombeiros, antes de serem conduzidos à delegacia. Todos os itens furtados foram recuperados e entregues ao dono da oficina, que apresentou aos policiais vídeos do sistema de segurança, que registrou o momento do crime.

Leia também: Motociclista é levado para hospital após colidir com carro na DF 128



Foi registrada ocorrência de furto na 8ª Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal, no SCIA (Setor Complementar de Indústria e Abastecimento). Os detidos permanecem à disposição da Justiça.

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado