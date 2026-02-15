Agito do bloco Desmaiô garante a alegria dos foliões no Setor Carnavalesco

Guilherme Marreta e Tayse Lassance aproveitaram bastante a folia no Bloco Desmaiô, neste domingo (15/2) - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)

Por Laezia Bezerra — Especial para o Correio — Alegria e descontração tomaram conta dos foliões neste domingo (15/2) no bloco Desmaiô, que saiu no Setor Comercial Sul.

O casal Guilherme Marreta, 40 anos, e Tayse Lassance, 41, moradores do Jardim Botânico, embalados pela música, de mãos dadas e vestidos de maiô, dançaram bastante. "Aqui é só alegria, muita segurança, e a boa estrutura garante a animação de forma tranquila. Essa parte do Setor Carnavalesco ficou ótima para que o público tenha acesso", destacou Guilherme.

Natália Mascarenhas saiu de Águas Claras para curtir a festa do Desmaiô (foto: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)

Natália Bianca Mascarenhas, moradora de Águas Claras, curtiu a agitação do Desmaiô e também ressaltou que a segurança realmente fez diferença neste carnaval. "Desde ontem estou acompanhando os bloquinhos e não presenciei nenhuma cena de violência. Acredito que a supervisão da polícia está funcionando bem este ano. Muita família com crianças participando, nosso carnaval está ficando cada vez melhor", disse.

A animação do bloco Desmaiô começou por volta das 16h deste domingo (15/2) (foto: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)

Moradora de Santa Maria, Carolina Santos, 28, apostou no maiô laranja e curtiu a folia. "É só uma vez no ano, por isso, precisamos aproveitar bem o momento com alegria e tranquilidade."

