Agito do bloco Desmaiô garante a alegria dos foliões no Setor Carnavalesco

Por Laezia Bezerra — Especial para o Correio — Alegria e descontração tomaram conta dos foliões neste domingo (15/2) no bloco Desmaiô, que saiu no Setor Comercial Sul.
O casal Guilherme Marreta, 40 anos, e Tayse Lassance, 41, moradores do Jardim Botânico, embalados pela música, de mãos dadas e vestidos de maiô, dançaram bastante. "Aqui é só alegria, muita segurança, e a boa estrutura garante a animação de forma tranquila. Essa parte do Setor Carnavalesco ficou ótima para que o público tenha acesso", destacou Guilherme.
Natália Bianca Mascarenhas, moradora de Águas Claras, curtiu a agitação do Desmaiô e também ressaltou que a segurança realmente fez diferença neste carnaval. "Desde ontem estou acompanhando os bloquinhos e não presenciei nenhuma cena de violência. Acredito que a supervisão da polícia está funcionando bem este ano. Muita família com crianças participando, nosso carnaval está ficando cada vez melhor", disse.
Moradora de Santa Maria, Carolina Santos, 28, apostou no maiô laranja e curtiu a folia. "É só uma vez no ano, por isso, precisamos aproveitar bem o momento com alegria e tranquilidade."
