Veado-catingueiro é resgatado após invadir uma residência no Gama

Por Luiz Francisco*
Na madrugada desta segunda-feira (16), a equipe do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) resgatou um veado-catingueiro no Setor Sul do Gama. Os policiais foram acionados após a informação que o animal havia entrado em uma casa e sido atacado por um cachorro.
Ao chegar no local, os policiais constataram que o veado-catingueiro estava ferido, com sangramento, debilitado e com a necessidade de atendimento imediato. A equipe realizou a contenção segura do bicho, para que não houvesse estresse e agravamento das lesões do cervídeo.
Após o resgate, a equipe da BPMA encaminhou o veado-catingueiro ao Hospital da Fauna Silvestre (HFAUS), onde recebeu atendimento veterinário especializado. A Polícia Militar orienta que, ao avistar animais em áreas residenciais, a população não tente capturá-los ou interagir com eles. O certo é manter animais sob supervisão e acionar o BPMA pelo telefone 190.
Animal
O veado-catingueiro é um cervídeo de pequeno porte, típico no Cerrado brasileiro. O animal apresenta pelagem marrom uniforme e comportamento solitário, a espécie contribui para a dispersão de sementes e a regeneração da vegetação nativa, exercendo um papel importante para o equilíbrio ecológico.
*Estagiário sob a supervisão de Adriana Bernardes
