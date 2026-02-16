Veado-catingueiro é resgatado após invadir uma residência no Gama

O veado-catingueiro foi encontrado em uma residência no Setor Sul, no Gama - (crédito: Divulgação/PMDF)

Por Luiz Francisco*

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Na madrugada desta segunda-feira (16), a equipe do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) resgatou um veado-catingueiro no Setor Sul do Gama. Os policiais foram acionados após a informação que o animal havia entrado em uma casa e sido atacado por um cachorro.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ao chegar no local, os policiais constataram que o veado-catingueiro estava ferido, com sangramento, debilitado e com a necessidade de atendimento imediato. A equipe realizou a contenção segura do bicho, para que não houvesse estresse e agravamento das lesões do cervídeo.

Após o resgate, a equipe da BPMA encaminhou o veado-catingueiro ao Hospital da Fauna Silvestre (HFAUS), onde recebeu atendimento veterinário especializado. A Polícia Militar orienta que, ao avistar animais em áreas residenciais, a população não tente capturá-los ou interagir com eles. O certo é manter animais sob supervisão e acionar o BPMA pelo telefone 190.

Animal

O veado-catingueiro é um cervídeo de pequeno porte, típico no Cerrado brasileiro. O animal apresenta pelagem marrom uniforme e comportamento solitário, a espécie contribui para a dispersão de sementes e a regeneração da vegetação nativa, exercendo um papel importante para o equilíbrio ecológico.

*Estagiário sob a supervisão de Adriana Bernardes