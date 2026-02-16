Falso paciente é preso por fraude milionária com exames cardiológicos

Equipamentos médicos de até R$23 mil desapareceram de clínicas de cardiologia em seis estados após serem levados por um falso paciente. O homem, apontado como líder do esquema, foi preso preventivamente e trazido para o Distrito Federal na Operação Pulso Falso, nesta segunda-feira (16/2).

Segundo as investigações, ele se apresentava como paciente, agendava exames e saía das clínicas com aparelhos de MAPA (Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial) e Holter instalados. Após o período de 24 horas previsto para o exame, não devolvia os equipamentos. Cada unidade tem valor estimado entre R$18 mil e R$23 mil.

A prática teria começado no Distrito Federal e se expandido para Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Maranhão e Pará. O investigado é suspeito de estelionato e apropriação indébita qualificada.

O mandado de prisão foi cumprido pela Polícia Civil do Estado do Pará. Celulares e o passaporte do suspeito foram apreendidos, e a Justiça autorizou a quebra de sigilo dos dispositivos para identificar possíveis receptadores.

O investigado foi trazido para Brasília em aeronave do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e está na carceragem da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), à disposição da Justiça. As investigações seguem para localizar os equipamentos e apurar a participação de outras pessoas no esquema.

A ação foi conduzida pela PCDF, por meio da 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte).