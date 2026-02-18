Passageira é ferida após motorista de aplicativo bater no Eixão Norte

*Por João Pedro Zamora

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Uma mulher ficou ferida e precisou ser transportada ao Hospital Regional da Asa Norte após se envolver em um sinistro de trânsito na manhã desta quarta-feira (18/2). O fato ocorreu durante uma viagem de aplicativo que a levaria até Valparaíso de Goiás.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Após perder o controle do carro, o condutor colidiu com uma barreira de concreto que sinalizava um canteiro de obras. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi prontamente acionado e, ao chegar ao local do sinistro, prestou os primeiros socorros à passageira, que estava consciente porém queixando-se de dores resultantes do impacto. O motorista não necessitou de atendimento médico

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também foi contactada e foi ao local para realizar a perícia e tomar as providências cabíveis.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel