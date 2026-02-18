Receita recolhe R$ 6 milhões de mercadorias irregulares no Carnaval

A Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (Seec-DF), por meio da Receita do DF e da Coordenação de Fiscalização Tributária, realizou, entre os dias 12 e 18 de fevereiro de 2026, a Operação Carnaval 2026. O foco foi o combate à sonegação fiscal e a consequente proteção do mercado interno. A ação resultou no recolhimento de R$ 6 milhões de mercadorias irregulares.

A ação ocorreu durante o período carnavalesco, momento em que, segundo a pasta, as pessoas acreditam que há menos fiscalização. Durante a operação, foram apreendidas diversas mercadorias, entre elas, 15 toneladas de frango congelado, 53 toneladas de graxa branca; 20 toneladas de produtos de higiene, 5,1 mil unidades de caixas de leite, 3.832 latas de cerveja, 228 garrafas de vinho, 156 garrafas de vodca, 1,8 mil garrafas de água mineral; 11 toneladas de produtos de limpeza, 8 toneladas de produtos alimentícios, além de outras cargas irregulares.

Entre os crimes fiscais encontrados, constam a ausência de pagamento do ICMS sobre o frete. O flagrante foi possível mediante trabalho minucioso de auditoria sobre empresas transportadoras de fora do Distrito Federal que prestavam serviço de transporte de cargas sem o devido recolhimento do ICMS incidente sobre o frete.