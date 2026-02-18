Justiça converte prisão em flagrante em preventiva após morte de jovem

Leonardo iria terminar os estudos no ensino médio neste ano - (crédito: Material cedido ao correio )

A Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) converteu em prisão preventiva a prisão em flagrante de Wanderson da Fonseca, 29 anos, e Jardel da Nóbrega Martins, 27 anos, detidos após a morte do estudante Leonardo Ferreira da Silva, 19 anos, em Sobradinho II, no último domingo (15/2).

Segundo o delegado Hudson Maldonado, da 13ª DP (Sobradinho I), Wanderson filmava a briga e incentivava a violência, assumindo o papel de árbitro e ditando as regras do conflito. Já Jardel participou ativamente das agressões, aplicando golpes, incluindo o chamado “mata-leão”, que pode ter sido responsável pela morte do jovem. Leonardo chegou a ser socorrido por familiares à UPA de Sobradinho II, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Polícia Civil, ambos os presos possuem antecedentes criminais. Wanderson já havia sido autuado por agressões no contexto da Lei Maria da Penha, enquanto Jardel possui condenação por tráfico de drogas.

Durante a audiência de custódia realizada nesta segunda-feira (16/2), a justiça entendeu que havia necessidade de manter a prisão para garantir a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas à prisão foram consideradas insuficientes diante da gravidade das agressões e do histórico criminal dos envolvidos.

A investigação sobre a morte de Leonardo segue em andamento na 13ª DP (Sobradinho I), e a causa exata do óbito será confirmada pelos exames do Instituto Médico Legal (IML). Imagens de câmeras de segurança e vídeos registrados durante a briga estão em análise como parte do inquérito policial.