Feira da Gestante chega a Brasília com produtos a partir de R$ 1,99

Brasília recebe, entre os dias 11 e 15 de março, a 1ª edição da Feira da Gestante 2026. O encontro acontece no Pátio Brasil Shopping, no espaço conhecido como Varandão, reunindo mais de 50 expositores das cinco regiões do Brasil.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Com entrada gratuita e sem necessidade de cadastro prévio, a feira é voltada para produtos e serviços destinados a bebês de zero a dois anos, além de itens para mulheres no período de gestação e pós-parto. Há produtos com preços que começam em R$ 1,99 e peças básicas, como bodys infantis, a partir de R$ 4,99.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
- Leia também: Como criar um cantinho verde na gestação para trazer calma, conexão com o bebê e bem-estar em casa
A expectativa da organização é receber cerca de 15 mil visitantes ao longo dos cinco dias de evento.
Serviço
Feira da Gestante Brasília
Data: 11 a 15 de março
Local: Pátio Brasil Shopping – SCS Q. 7 BL A – Asa Sul, Brasília (DF)
Horários: quarta a sexta-feira, das 12h às 21h; sábado, das 10h às 21h; domingo, das 13h às 19h
Entrada gratuita. Não é necessário cadastro prévio.
Saiba Mais
- Cidades DF Clínica veterinária pega fogo em Ceilândia na manhã desta quarta
- Cidades DF Justiça converte prisão em flagrante em preventiva após morte de jovem
- Cidades DF "A PM jamais vai admitir interferências nas ocorrências", diz comandante-geral
- Cidades DF Lancha pega fogo no Lago Paranoá e deixa uma pessoa ferida
- Cidades DF Receita recolhe R$ 6 milhões de mercadorias irregulares no Carnaval
- Cidades DF Tecnologia foi aliada da segurança durante folia no DF, garante Sandro Avelar