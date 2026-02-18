Feira da Gestante chega a Brasília com produtos a partir de R$ 1,99

Espaço vai reunir mais de 50 expositores das cinco regiões do Brasil - (crédito: Divulgação)

Brasília recebe, entre os dias 11 e 15 de março, a 1ª edição da Feira da Gestante 2026. O encontro acontece no Pátio Brasil Shopping, no espaço conhecido como Varandão, reunindo mais de 50 expositores das cinco regiões do Brasil.

Com entrada gratuita e sem necessidade de cadastro prévio, a feira é voltada para produtos e serviços destinados a bebês de zero a dois anos, além de itens para mulheres no período de gestação e pós-parto. Há produtos com preços que começam em R$ 1,99 e peças básicas, como bodys infantis, a partir de R$ 4,99.

A expectativa da organização é receber cerca de 15 mil visitantes ao longo dos cinco dias de evento.

Serviço

Feira da Gestante Brasília

Data: 11 a 15 de março

Local: Pátio Brasil Shopping – SCS Q. 7 BL A – Asa Sul, Brasília (DF)

Horários: quarta a sexta-feira, das 12h às 21h; sábado, das 10h às 21h; domingo, das 13h às 19h

Entrada gratuita. Não é necessário cadastro prévio.