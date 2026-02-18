Catedral Metropolitana realiza santa missa nesta quarta-feira de cinzas

Por João Pedro Zamora*

A Catedral Metropolitana de Brasília realizou, nesta quarta-feira (18/2), a santa missa de imposição das cinzas. O evento foi presidido pelo padre Agenor Vieira, que enfatizou a importância do evento: “Esses 40 dias são importantes para purificar e preparar os nossos corações no itinerário quaresmal até o dia de Páscoa”.

A celebração também atraiu quem ainda não conhecia a Catedral. O empresário Bruno Miguel, 30 anos, e a advogada Caroline Oliveira, 29, contam que a visita foi um momento especial. “Apesar de morar em Brasília, eu nunca tinha entrado aqui. Então, é muito bom vir juntos para iniciar essa época de reconexão e perdão aqui”, afirmou o fiel.

O servidor público José Romilton Alves, 45, reiterou a importância da missa como um bom contraste às festividades do carnaval. "A missa simboliza a hora de nos sintonizarmos novamente com a religião”.

A cerimônia ocorreu com diversos discursos e canções religiosas que entoavam mensagens de eliminar aspectos da vida que afastam os fiéis da religião, entrando em consonância com a temática de jejum e penitência presentes na quaresma. Questionados sobre o que deixariam de lado nesse período, os fiéis citaram bebidas alcoólicas, açúcar e o uso de redes sociais.

A missa se encerrou com o ritual de imposição das cinzas, momento em que os fiéis têm suas testas marcadas com uma cruz de cinzas, simbolizando, de acordo com o padre Agenor Vieira, que “do pó nós surgimos e ao pó retornaremos.”

*Estagiário sob supervisão de Tharsila Prates