Agências oferecem vaga de mecânico com salário de quase R$ 4 mil

Cadastro para os cargos deve ser feito aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou presencialmente em uma das 14 unidades das agências do trabalhador

Os interessados devem se candidatar em qualquer uma das unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Em busca de emprego? As agências do trabalhador espalhadas pelo Distrito Federal estão com ofertas de 391 vagas para a população que está a procura de uma oportunidade de trabalho, nesta quinta-feira (19/2). O cargo com maior salário está destinado a função de mecânico de veículos automotores a diesel, com salário de R$ 3.843,90. Os interessados devem se candidatar em qualquer uma das unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego).

Além disso, em relação à demanda por novos funcionários, um dos destaques vai para o setor de comércio varejista. Os cargos mais ofertam são repositores de mercadorias, operadores de caixa, auxiliares de limpeza, eletricistas e açougueiros em cidades como Riacho Fundo II, Taguatinga, Ceilândia e sem ponto fixo de atuação. As remunerações são a partir de R$ 1.142. Para pessoas com deficiência, há uma chance para auxiliar em saúde bucal em Taguatinga, com rendimento de R$ 2.525.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).

Davi Cruz*

Davi Cruz*
19/02/2026
