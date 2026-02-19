Agências oferecem vaga de mecânico com salário de quase R$ 4 mil

Os interessados devem se candidatar em qualquer uma das unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Em busca de emprego? As agências do trabalhador espalhadas pelo Distrito Federal estão com ofertas de 391 vagas para a população que está a procura de uma oportunidade de trabalho, nesta quinta-feira (19/2). O cargo com maior salário está destinado a função de mecânico de veículos automotores a diesel, com salário de R$ 3.843,90. Os interessados devem se candidatar em qualquer uma das unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Além disso, em relação à demanda por novos funcionários, um dos destaques vai para o setor de comércio varejista. Os cargos mais ofertam são repositores de mercadorias, operadores de caixa, auxiliares de limpeza, eletricistas e açougueiros em cidades como Riacho Fundo II, Taguatinga, Ceilândia e sem ponto fixo de atuação. As remunerações são a partir de R$ 1.142. Para pessoas com deficiência, há uma chance para auxiliar em saúde bucal em Taguatinga, com rendimento de R$ 2.525.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).





