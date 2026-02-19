Potrinha é resgatada após cair em fossa na zona rural do DF; veja

Uma potrinha foi resgatada após cair em um buraco aberto para a construção de uma fossa, em uma chácara, na Colônia Agrícola Aguilhada, em São Sebastião. O caso mobilizou equipes especializadas em salvamento, que após o resgate, devolveu o animal para os cuidados do proprietário.

Veja o vídeo:

O resgate ocorreu nesta quarta-feira (18/2), às 16h16, quando o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender à ocorrência. Duas viaturas foram enviadas até o local e, ao chegarem, os militares encontraram a potrinha presa no interior da escavação.

Para realizar a retirada, foi montado um sistema multiplicador de força com o uso de tripé. Um bombeiro militar desceu ao fundo do buraco para fazer a amarração do animal, enquanto os demais integrantes da guarnição efetuaram o içamento de forma técnica e segura.

De acordo com a corporação, apesar do susto, a potrinha estava em bom estado geral e não apresentava sinais aparentes de lesões. A ação exigiu precisão e cuidado para garantir a integridade do animal e da equipe.