Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 72 milhões nesta quinta

Os brasilienses terão mais uma oportunidade de se tornar o novo milionário do país. Os números do concurso 2.974 da Mega-Sena serão sorteados nesta quinta-feira (19/2), a partir das 20h (horário de Brasília). No último sorteio, nenhum apostador levou o prêmio máximo e o montante está acumulado em R$ 72 milhões.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Os apostadores que desejam participar da disputa e conquistar a bolada podem realizar as apostas até às 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Aqueles que têm 18 anos ou mais podem apostar também de forma on-line. Basta criar um registro no site Loterias online da Caixa e ter um cartão de crédito para efetuar o pagamento da aposta. O cadastramento ocorre em duas etapas: após preenchimento dos dados no site, um número de confirmação (token) é encaminhado para o e-mail do jogador.

