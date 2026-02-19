Policiais militares são ameaçados e têm viatura apedrejada durante abordagem

Agentes do 20º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (BPMDF) foram hostilizados e tiveram uma viatura depredada durante uma abordagem a suspeitos de tráfico de drogas no Itapoã. Um adolescente foi apreendido, um homem, preso, e um terceiro envolvido está foragido.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O caso ocorreu por volta das 13h dessa quarta-feira (18/2), quando, durante patrulhamento ostensivo, a equipe identificou um autor de 17 anos conduzindo uma motocicleta de forma imprudente, colocando pedestres e motoristas em perigo iminente. A ordem legal de parada foi desobedecida, iniciando tentativa de fuga.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Após perder o controle do veículo e cair ao solo, o adolescente foi abordado, momento em que os policiais localizaram 22 porções de substância entorpecente semelhante a crack, fracionadas e prontas para comercialização.











Ainda no local, o rapaz passou a hostilizar a equipe, a incitar populares e a arremessar pedras contra a viatura, atingindo as partes frontal e lateral. Enquanto os militares tentavam conter o menor, dois autores maiores de idade intensificaram as hostilizações, tentaram interferir na ação legal e furtaram objetos que haviam caído durante a abordagem.

Um deles foi contido no local; o outro evadiu-se. Assim como o menor, anteriormente apreendido por crime análogo a tráfico de drogas, o segundo detido já havia sido preso por infrações de trânsito.