Policiais militares são ameaçados e têm viatura apedrejada durante abordagem

Suspeito hostilizou a equipe, incitou populares e arremessou pedras contra a viatura, atingindo partes frontal e lateral. Caso ocorreu na tarde dessa quarta-feira (18/2), no Itapoã

Porções de crack foram apreendidas - (crédito: Divulgação/PMDF)
Porções de crack foram apreendidas - (crédito: Divulgação/PMDF)

Agentes do 20º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (BPMDF) foram hostilizados e tiveram uma viatura depredada durante uma abordagem a suspeitos de tráfico de drogas no Itapoã. Um adolescente foi apreendido, um homem, preso, e um terceiro envolvido está foragido. 

O caso ocorreu por volta das 13h dessa quarta-feira (18/2), quando, durante patrulhamento ostensivo, a equipe identificou um autor de 17 anos conduzindo uma motocicleta de forma imprudente, colocando pedestres e motoristas em perigo iminente. A ordem legal de parada foi desobedecida, iniciando tentativa de fuga. 

Após perder o controle do veículo e cair ao solo, o adolescente foi abordado, momento em que os policiais localizaram 22 porções de substância entorpecente semelhante a crack, fracionadas e prontas para comercialização.

Ainda no local, o rapaz passou a hostilizar a equipe, a incitar populares e a arremessar pedras contra a viatura, atingindo as partes frontal e lateral. Enquanto os militares tentavam conter o menor, dois autores maiores de idade intensificaram as hostilizações, tentaram interferir na ação legal e furtaram objetos que haviam caído durante a abordagem.

Um deles foi contido no local; o outro evadiu-se. Assim como o menor, anteriormente apreendido por crime análogo a tráfico de drogas, o segundo detido já havia sido preso por infrações de trânsito. 

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 19/02/2026 15:36
